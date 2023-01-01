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Tired to Fall

Tired to Fall

poki.com

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Tired to Fall هي لعبة منصة ألغاز حيث يجب عليك توجيه ورقة صغيرة تشعر بالتعب الشديد بحيث لا يمكنها السقوط كل خريف. انضم إلى مغامرات شخصيتنا الورقية عبر الغابة، واستفد من البيئة للعثور على طرق مبتكرة للعودة إلى الشجرة! الهدف هو الوصول إلى الفطر الأصفر في كل مستوى. يمكنك القيام بذلك عن طريق إمساك أصدقاء آخرين من أوراق الشجر وإطلاقهم في مكان ما حتى يتمكنوا من التحول إلى منصات يمكنك تسلقها وعبورها. يمكنك رمي شتلات متعددة في منطقة معينة لزراعة منصات أطول. استكشف منطقة الغابات الرائعة المليئة بالأشياء المثيرة التي يمكنك رؤيتها مثل الكستناء الشائك والجوز والفطر المدفع! هل لديك ما يلزم للبقاء على قيد الحياة في الخريف دون السقوط؟ تم إنشاء متعب من السقوط بواسطة havana24. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب لعبة Tired to Fall مجانًا على Poki. يمكنك لعب لعبة Tired to Fall على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tired to Fall. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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