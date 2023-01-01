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Climb Fling

Climb Fling

poki.com

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Climb Fling هي لعبة ألغاز مهارة حيث تحاول الوصول إلى قمة مسار التسلق عن طريق قذف شخصية في Ragdoll إلى الأعلى. ستمسك الشخصية تلقائيًا بحوامل التسلق التي يمكن أن تجدها حتى لا تسقط عن المسار. هل ستتمكن من الوصول إلى المستوى الأخير؟ تم إنشاء Climb Fling بواسطة Korigame. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Climb Fling مجانًا على Poki. ويمكن لعب Climb Fling على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Climb Fling. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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