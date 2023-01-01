Climb Fling هي لعبة ألغاز مهارة حيث تحاول الوصول إلى قمة مسار التسلق عن طريق قذف شخصية في Ragdoll إلى الأعلى. ستمسك الشخصية تلقائيًا بحوامل التسلق التي يمكن أن تجدها حتى لا تسقط عن المسار. هل ستتمكن من الوصول إلى المستوى الأخير؟ تم إنشاء Climb Fling بواسطة Korigame. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Climb Fling مجانًا على Poki. ويمكن لعب Climb Fling على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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