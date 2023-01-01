Icycle هي لعبة مهارة حيث تلعب دور سائق دراجة عارٍ بمفردك في عالم ما بعد نهاية العالم المميت. مع عدم وجود أصدقاء، ولا أعداء، ولا أحد تحبه، استمتع بتجربة عالم بارد وقاس حيث الخطر هو الإثارة الوحيدة لديك. قم بقيادة دراجتك عبر الكوكب المتجمد بمرور الوقت، وقم بالمناورة فوق المنحدرات الجليدية، وتجنب رقاقات الثلج الخطيرة، وقم بتفجير جميع الفقاعات، وحاول الاستمتاع بهذه المناظر الطبيعية الرائعة لنفسك. وبما أنه لا يوجد أحد للحكم عليك، يمكنك ارتداء العديد من الملابس السخيفة كما تريد. هل يمكنك الوصول إلى نهاية مسار المحيط المتجمد للفوز بهذه اللعبة؟ الركوب - أسهم A/D أو أسهم يسار/يمين، القفز - سهم W أو سهم لأعلى، تم إنشاء Icycle بواسطة Damp Gnat Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Icycle مجانًا على Poki. لا يمكن لعب Icycle إلا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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