WebCatalog
Icycle

Icycle

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Icycle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Icycle هي لعبة مهارة حيث تلعب دور سائق دراجة عارٍ بمفردك في عالم ما بعد نهاية العالم المميت. مع عدم وجود أصدقاء، ولا أعداء، ولا أحد تحبه، استمتع بتجربة عالم بارد وقاس حيث الخطر هو الإثارة الوحيدة لديك. قم بقيادة دراجتك عبر الكوكب المتجمد بمرور الوقت، وقم بالمناورة فوق المنحدرات الجليدية، وتجنب رقاقات الثلج الخطيرة، وقم بتفجير جميع الفقاعات، وحاول الاستمتاع بهذه المناظر الطبيعية الرائعة لنفسك. وبما أنه لا يوجد أحد للحكم عليك، يمكنك ارتداء العديد من الملابس السخيفة كما تريد. هل يمكنك الوصول إلى نهاية مسار المحيط المتجمد للفوز بهذه اللعبة؟ الركوب - أسهم A/D أو أسهم يسار/يمين، القفز - سهم W أو سهم لأعلى، تم إنشاء Icycle بواسطة Damp Gnat Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Icycle مجانًا على Poki. لا يمكن لعب Icycle إلا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Icycle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Dyna Boy

Dyna Boy

poki.com

Stickman Bike

Stickman Bike

poki.com

Short Ride

Short Ride

poki.com

Oceanar.io

Oceanar.io

poki.com

Oceanar.io

Oceanar.io

oceanar.io

Temple Run 2: Frozen Festival

Temple Run 2: Frozen Festival

poki.com

Slime Laboratory 2

Slime Laboratory 2

poki.com

Super Planet Fun Time

Super Planet Fun Time

poki.com

Temple Run 2: Frozen Shadows

Temple Run 2: Frozen Shadows

poki.com

Slime Laboratory

Slime Laboratory

poki.com

Snow Tale

Snow Tale

poki.com

Bubbles

Bubbles

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية