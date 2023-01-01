السباحة في المحيط مع سمكة كبيرة! في هذه اللعبة متعددة اللاعبين، يجب عليك حماية ملكتك. يمكنك إطعام الأسماك التالفة لاستعادة صحتها. قم بدمج المخلوقات الصغيرة لتكوين مخلوقات أكبر، وابتعد عن قناديل البحر القاتلة في Oceanar.io!

الموقع الإلكتروني: oceanar.io

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