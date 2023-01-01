البحث عن الكائنات البحرية في Deeeep.io! سوف تبدأ المغامرة تحت الماء كسمكة. بعد تناول ما يكفي من الطعام، يمكنك التحول إلى سلطعون. ثم تناول الأسماك الصغيرة لتصبح حبارًا. القرش هو أخطر مخلوق في المحيط!

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