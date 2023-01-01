Zooplop هي لعبة ألغاز مدمجة لطيفة حيث تنزل الحيوانات بشكل غير متوقع! تحتاج إلى تجميعها معًا بعناية حتى تندمج في مجموعات أكبر! سيتحول الفأر والفأر إلى دجاجة صفراء، ويمكن أن يصبح الدجاج سرطانًا أكبر! استمر في الجمع بينهما حتى تصل إلى الهدف النهائي: الحوت المهيب! كيف كبيرة يمكنك جعلها؟ هل يمكنك الوصول إلى الحوت الضخم؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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