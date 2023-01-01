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Zooplop

Zooplop

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zooplop على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zooplop هي لعبة ألغاز مدمجة لطيفة حيث تنزل الحيوانات بشكل غير متوقع! تحتاج إلى تجميعها معًا بعناية حتى تندمج في مجموعات أكبر! سيتحول الفأر والفأر إلى دجاجة صفراء، ويمكن أن يصبح الدجاج سرطانًا أكبر! استمر في الجمع بينهما حتى تصل إلى الهدف النهائي: الحوت المهيب! كيف كبيرة يمكنك جعلها؟ هل يمكنك الوصول إلى الحوت الضخم؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zooplop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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