Watermelon Drop هي لعبة ألغاز مدمجة حيث تقوم بإسقاط أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات في كوب. عندما يصطدم نوعان من نفس النوع من الطعام ببعضهما البعض، سيندمجان ويصبحان عنصرًا غذائيًا مختلفًا وأكبر! هدفك هو دمج أكبر عدد ممكن من الفاكهة، دون نفاد المساحة. عندما يمتلئ كوبك كثيرًا وتسقط قطعة من الفاكهة أو الخضار من على الحافة، تنتهي اللعبة! في نهاية اللعبة، درجاتك تحصل على تصنيف. هل لديك المهارات اللازمة لتسجيل رتبة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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