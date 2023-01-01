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Watermelon Drop

Watermelon Drop

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الموقع الإلكتروني: poki.com

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Watermelon Drop هي لعبة ألغاز مدمجة حيث تقوم بإسقاط أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات في كوب. عندما يصطدم نوعان من نفس النوع من الطعام ببعضهما البعض، سيندمجان ويصبحان عنصرًا غذائيًا مختلفًا وأكبر! هدفك هو دمج أكبر عدد ممكن من الفاكهة، دون نفاد المساحة. عندما يمتلئ كوبك كثيرًا وتسقط قطعة من الفاكهة أو الخضار من على الحافة، تنتهي اللعبة! في نهاية اللعبة، درجاتك تحصل على تصنيف. هل لديك المهارات اللازمة لتسجيل رتبة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Watermelon Drop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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