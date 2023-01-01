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EvoWorld io (FlyOrDie io)

EvoWorld io (FlyOrDie io)

poki.com

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EvoWorld io - FlyOrDie سابقًا - هي لعبة بقاء متعددة اللاعبين حيث تبدأ كذبابة صغيرة جدًا لديها القدرة على النمو بشكل كبير! ابحث عن الطعام الذي تحتاجه لتتطور إلى حيوان أكبر وأقوى. ابتعد عن أعدائك الطبيعيين، حيث أن جميع التطورات لديها حيوانات مفترسة يجب عليك تجنبها حتى لا تصبح وجبة خفيفة لشخص ما. تأكد من التحقق من قدرتك الخاصة في كل مرة تتطور فيها، يمكنهم مساعدتك في المواقف الصعبة! استخدم الفأرة أو مفاتيح الأسهم للتحكم في شخصيتك وتناول الأشياء التي يتعين عليك تناولها لتنمو وتتطور إلى الأنواع التالية. توجد في أعلى الشاشة صور للأشياء التي يمكنك تناولها لتتطور. EvoWorld io - تم إنشاء FlyOrDie سابقًا بواسطة Pixel Voice.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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