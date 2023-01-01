Temple Run 2: Frozen Shadows هي لعبة ركض لا نهاية لها تم تطويرها بواسطة Imangi. يجب على اللاعبة الهروب من عدوها وتجنب كافة العقبات والفخاخ التي توجد على طول الطريق، والهروب مع المعبود الذهبي. من الكهوف الجليدية والحواف الضيقة للوديان إلى الزلاجات الجليدية الخطيرة، تضيف خريطة Frozen Shadows المزيد من العمق والإثارة إلى مغامرة Temple Run 2 الكلاسيكية. هل تجرؤ على الانضمام إلى هذه المغامرة المثيرة المليئة بالأدرينالين؟ انتبه لخطواتك، فالجليد يبدو زلقًا!Temple Run 2: Frozen Shadows هي خريطة جديدة في الإصدار الثاني من Temple Run الذي حقق نجاحًا كبيرًا. تم إنشاؤه بواسطة Imangi. العب ألعاب الركض التي لا نهاية لها الأسطورية Temple Run 2 وTemple Run 2: Holi Festival وTemple Run 2: Jungle Fall على Poki! اجمع العملات المعدنية المجانية، واقفز بثانية قبل أن تقترب من الحواف، وقم بترقية إحصائيات شخصيتك، وحدد وقت قفزاتك بشكل جيد تخطى عقبات القفز المزدوج، وتأكد من إكمال أهداف المرحلة. يمكنك لعب Temple Run 2: Frozen Shadows على متصفحك دون تثبيت أو تنزيل مجانًا على Poki.No. بما أن اللعبة عبارة عن لعبة جري لا نهاية لها، فليس هناك نهاية للمعبد؛ يلعب اللاعب حتى تصطدم الشخصية بعائق كبير، أو تسقط في الماء، أو تتفوق عليها القرود الشيطانية. تحتاج إلى اتصال بالإنترنت للعب Temple Run 2: Frozen Shadows على Poki. القرود الشيطانية الشريرة (أو القرد الشيطاني) هي الخصوم الرئيسيون في Temple Run وتكملة لها، Temple Run 2. يطاردون اللاعب في سعيهم لاستعادة المعبود الذهبي. اجمع العملات المعدنية واملأ عداد الطاقة في Temple Run 2: Frozen Shadows لفتح سرعة مؤقتة وتعزيز لا يقهر. افتح "القدرات" وانقر على القوة التي ترغب في تحسينها، مثل مدة الدرع، ومغناطيس العملة، وتعزيز المسافة.

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