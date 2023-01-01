WebCatalog
Temple Run 2: Holi Festival

Temple Run 2: Holi Festival

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Temple Run 2: Holi Festival على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Temple Run 2: Holi Festival هي لعبة ركض لا نهاية لها تم تطويرها بواسطة Imangi. احتفل بمهرجان هولي في المعابد الملونة المعاد تصورها في Temple Run 2! خذ المعبود الذهبي واهرب عن طريق تجنب كل العقبات والفخاخ الموجودة على طول الطريق. تضيف خريطة مهرجان Holi بعض الحيوية إلى تجربة Temple Run 2 الكلاسيكية بدءًا من شلالات قوس قزح وحتى الأعمدة الهشة المطلية بألوان مختلفة. هل أنت مستعد لمغامرة مثيرة جديدة؟ Temple Run 2: Holi Festival هي خريطة جديدة في الجزء الثاني من لعبة Temple Run التي حققت نجاحًا كبيرًا. تم إنشاؤه بواسطة Imangi. العب ألعاب الركض التي لا نهاية لها الأسطورية Temple Run 2 وTemple Run 2: Frozen Shadows وTemple Run 2: Jungle Fall على Poki! اجمع العملات المعدنية المجانية، واقفز بثانية قبل أن تقترب من الحواف، وقم بترقية إحصائيات شخصيتك، وحدد توقيت قفزاتك بشكل جيد تخطى عقبات القفز المزدوج، وتأكد من إكمال أهداف المرحلة. يمكنك لعب Temple Run 2: Holi Festival على متصفحك دون تثبيت أو تنزيل مجانًا على Poki.No. بما أن اللعبة عبارة عن لعبة جري لا نهاية لها، فليس هناك نهاية للمعبد؛ يلعب اللاعب حتى تصطدم الشخصية بعائق كبير، أو تسقط في الماء، أو تتفوق عليها القرود الشيطانية. تحتاج إلى اتصال بالإنترنت للعب Temple Run 2: Holi Festival على Poki. القرود الشيطانية الشريرة (أو القرد الشيطاني) هي الخصوم الرئيسيون في Temple Run وتكملة لها، Temple Run 2. يطاردون اللاعب في سعيهم لاستعادة المعبود الذهبي. اجمع العملات المعدنية واملأ عداد الطاقة في Temple Run 2: مهرجان Holi لفتح سرعة مؤقتة وتعزيز لا يقهر. افتح "القدرات" وانقر على القوة التي ترغب في تحسينها، مثل مدة الدرع، ومغناطيس العملة، وتعزيز المسافة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Temple Run 2: Holi Festival. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Temple Run 2

Temple Run 2

poki.com

Temple Run 2: Frozen Shadows

Temple Run 2: Frozen Shadows

poki.com

Temple Run 2: Frozen Festival

Temple Run 2: Frozen Festival

poki.com

Temple Run 2: Jungle Fall

Temple Run 2: Jungle Fall

poki.com

Temple Run 2: Spooky Summit

Temple Run 2: Spooky Summit

poki.com

Run 3

Run 3

poki.com

Hero Space Run FRVR

Hero Space Run FRVR

herospacerun.frvr.com

Sweet Run

Sweet Run

poki.com

Temple of Boom

Temple of Boom

poki.com

Angry Gran Run

Angry Gran Run

poki.com

Paint and Run

Paint and Run

poki.com

Pogo Run

Pogo Run

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية