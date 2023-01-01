Temple Run 2: Holi Festival هي لعبة ركض لا نهاية لها تم تطويرها بواسطة Imangi. احتفل بمهرجان هولي في المعابد الملونة المعاد تصورها في Temple Run 2! خذ المعبود الذهبي واهرب عن طريق تجنب كل العقبات والفخاخ الموجودة على طول الطريق. تضيف خريطة مهرجان Holi بعض الحيوية إلى تجربة Temple Run 2 الكلاسيكية بدءًا من شلالات قوس قزح وحتى الأعمدة الهشة المطلية بألوان مختلفة. هل أنت مستعد لمغامرة مثيرة جديدة؟ Temple Run 2: Holi Festival هي خريطة جديدة في الجزء الثاني من لعبة Temple Run التي حققت نجاحًا كبيرًا. تم إنشاؤه بواسطة Imangi. العب ألعاب الركض التي لا نهاية لها الأسطورية Temple Run 2 وTemple Run 2: Frozen Shadows وTemple Run 2: Jungle Fall على Poki! اجمع العملات المعدنية المجانية، واقفز بثانية قبل أن تقترب من الحواف، وقم بترقية إحصائيات شخصيتك، وحدد توقيت قفزاتك بشكل جيد تخطى عقبات القفز المزدوج، وتأكد من إكمال أهداف المرحلة. يمكنك لعب Temple Run 2: Holi Festival على متصفحك دون تثبيت أو تنزيل مجانًا على Poki.No. بما أن اللعبة عبارة عن لعبة جري لا نهاية لها، فليس هناك نهاية للمعبد؛ يلعب اللاعب حتى تصطدم الشخصية بعائق كبير، أو تسقط في الماء، أو تتفوق عليها القرود الشيطانية. تحتاج إلى اتصال بالإنترنت للعب Temple Run 2: Holi Festival على Poki. القرود الشيطانية الشريرة (أو القرد الشيطاني) هي الخصوم الرئيسيون في Temple Run وتكملة لها، Temple Run 2. يطاردون اللاعب في سعيهم لاستعادة المعبود الذهبي. اجمع العملات المعدنية واملأ عداد الطاقة في Temple Run 2: مهرجان Holi لفتح سرعة مؤقتة وتعزيز لا يقهر. افتح "القدرات" وانقر على القوة التي ترغب في تحسينها، مثل مدة الدرع، ومغناطيس العملة، وتعزيز المسافة.

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