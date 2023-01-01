لعبة Temple Run 2، التي طورتها شركة Imangi، هي لعبة ركض لا نهائي حيث يجب على اللاعب الهروب من عدوه وتجنب جميع العقبات والفخاخ التي توجد على طول الطريق. اجتاز المنحدرات والغابات وحتى المناجم، وساعد صائد الكنوز الشجاع هذا على الهروب مع المعبود الذهبي. لكن أسرع! وحوش القرد الشريرة تطاردك! هل تجرؤ على الانضمام إلى هذه المغامرة المثيرة المليئة بالأدرينالين؟ Temple Run 2 هو الإصدار الثاني من لعبة Temple Run التي حققت نجاحًا كبيرًا. تم إنشاؤه بواسطة Imangi. العب ألعاب الركض التي لا نهاية لها الأسطورية Temple Run 2: Holi Festival وTemple Run 2: Frozen Shadows وTemple Run 2: Jungle Fall على Poki!اجمع العملات المعدنية المجانية، واقفز ثانية واحدة قبل أن تقترب من الحواف، وقم بترقية إحصائيات شخصيتك، وحدد وقتك. يقفز بشكل جيد فوق عوائق القفز المزدوج، ويتأكد من إكمال أهداف المرحلة. يمكنك لعب Temple Run 2 على متصفحك دون تثبيت أو تنزيل مجانًا على Poki.No. بما أن اللعبة عبارة عن لعبة جري لا نهاية لها، فليس هناك نهاية للمعبد؛ يلعب اللاعب حتى تصطدم الشخصية بعائق كبير، أو تسقط في الماء، أو تتفوق عليها القرود الشيطانية. تحتاج إلى اتصال بالإنترنت للعب Temple Run 2 على Poki.Evil Demon Monkeys (أو قرد الشيطان) هم الخصوم الرئيسيون. من Temple Run وتكملة له، Temple Run 2. إنهم يطاردون اللاعب في سعيهم لاستعادة المعبود الذهبي. اجمع العملات المعدنية واملأ عداد الطاقة في Temple Run 2 لفتح سرعة مؤقتة وتعزيز لا يقهر. افتح "القدرات" وانقر فوق على القوة التي ترغب في تحسينها، مثل مدة الدرع، ومغناطيس العملة، ومسافة التعزيز.

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