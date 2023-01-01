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Squish Run

Squish Run

poki.com

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Squish Run هي لعبة منصات وأركيد حيث تسمح بقبضاتك القوية بتحطيم العوائق التي تعترض طريقك وتجنب آلة السحق الوشيكة. هدفك هو تحطيم كل شيء في طريقك سواء كان وحشًا أو جدارًا من الطوب حتى تتمكن من الهروب من المصير الاسفنجي الرهيب. العب بمفردك أو تعاون محليًا مع صديق لتجربة هذا التشويق سريع الخطى. اجمع العملات المعدنية وأنفقها على فتح شخصيات جديدة رائعة وملونة. هل يمكنك إنهاء كل مستوى في Squish Run؟ تحريك - مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين، القفز - مفتاح السهم لأعلى، Punch - M أو Spacebar، تم إنشاء Squish Run بواسطة Brad Erkkila. العب ألعاب الألغاز غير الرسمية والمسلية الأخرى على Poki: Space Thing وSquish Machine وCastle Pals وFlipchamps Dual Strike. يمكنك لعب Squish Run مجانًا على Poki. يمكن لعب Squish Run على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Squish Run. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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