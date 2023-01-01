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Picnic Penguin

Picnic Penguin

poki.com

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Picnic Penguin هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Neutronized. ساعد البطريق على دفع الحلوى اللذيذة على بطانية النزهة عن طريق دفع كتل متعددة في المرة الواحدة وإعادة ترتيبها لفتح المسار. هناك العديد من العوالم التي يمكنك فتحها مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألغاز التي يجب حلها أثناء العثور على العملات المعدنية لجمع كل الجلود الموجودة على آلة جاشابون. هل أنت مستعد لنزهة مريضة؟ ادفع كتل متعددة في وقت واحد وأعد ترتيبها لفتح المسار وإكمال المستويات. تم إنشاء Picnic Penguin بواسطة Neutronized. العب لعبة السباق الأخرى الخاصة بهم على Poki: Magic Bridge، وlost-yeti، وDrop Wizard Tower، وSlime Pizza

الموقع الإلكتروني: poki.com

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