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Slime Road

Slime Road

poki.com

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Slime Road هي لعبة مهارات تعتمد على المستويات ومليئة بالطلاء حيث يمكنك القفز عبر الأطواق الملونة لكسب الأحجار الكريمة. تم إنشاؤه بواسطة Tastypill، الذي صنع أيضًا Sling Drift وPick Me Up وSpil It والمزيد. في نهاية الطريق، ارتد على نقطة الهدف للحصول على نقاط إضافية. قم بالسير بسهولة على طريق Slime Road في مغامرة القفز السريعة هذه! من المؤكد أن لعبة المهارات الملونة هذه ستبقيك مستمتعًا لساعات. في Slime Road on Poki، يجلب كل مستوى تحديًا جديدًا مليئًا بالسلايم لتتمكن من التغلب عليه! مفاتيح الأسهم - تم إنشاء MoveSlime Road بواسطة شركة Tastypill ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. وهم أيضًا منشئو Sling Drift وPick Me Up وSpil It والمزيد.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Slime Road. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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