Traffic Escape!

الهروب المرور! هي لعبة ألغاز منطقية حيث تلعب دور مراقب حركة المرور. الطرق مغلقة تمامًا والأمر متروك لك لتدفق حركة المرور مرة أخرى. يوجد على كل سيارة سهم يخبرك بالمكان الذي تريد أن تذهب إليه تلك السيارة. حدد السيارات بالترتيب الصحيح وحل ازدحام المرور! هناك الكثير من المستويات للعب، بما في ذلك بعض مستويات الزعماء الصعبة الإضافية. هناك أيضًا Level Race، حيث تتنافس مع 4 آخرين لإكمال المستويات في أسرع وقت ممكن. اربح السباق وستكون الجائزة الملحمية لك! هل يمكنك حل الاختناقات المرورية وتصبح بطلاً للطريق السريع؟

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