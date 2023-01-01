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Traffic Escape!

Traffic Escape!

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Traffic Escape! على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الهروب المرور! هي لعبة ألغاز منطقية حيث تلعب دور مراقب حركة المرور. الطرق مغلقة تمامًا والأمر متروك لك لتدفق حركة المرور مرة أخرى. يوجد على كل سيارة سهم يخبرك بالمكان الذي تريد أن تذهب إليه تلك السيارة. حدد السيارات بالترتيب الصحيح وحل ازدحام المرور! هناك الكثير من المستويات للعب، بما في ذلك بعض مستويات الزعماء الصعبة الإضافية. هناك أيضًا Level Race، حيث تتنافس مع 4 آخرين لإكمال المستويات في أسرع وقت ممكن. اربح السباق وستكون الجائزة الملحمية لك! هل يمكنك حل الاختناقات المرورية وتصبح بطلاً للطريق السريع؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Traffic Escape!. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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