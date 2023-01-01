Car Parking Jam هي لعبة لإزالة تشويش وازدحام السيارات حيث تحتاج إلى استخدام حكمتك لتحريك السيارات واحدة تلو الأخرى! قم بحل الاختناقات المرورية في مواقف السيارات باستخدام مهاراتك الإستراتيجية، وتجنب الاصطدامات واحترس من ضباط الشرطة اليقظين. هل يمكنك فك فوضى وقوف السيارات وفتح أكبر عدد ممكن من السيارات؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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