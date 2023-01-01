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Car Parking Jam

Car Parking Jam

poki.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Car Parking Jam هي لعبة لإزالة تشويش وازدحام السيارات حيث تحتاج إلى استخدام حكمتك لتحريك السيارات واحدة تلو الأخرى! قم بحل الاختناقات المرورية في مواقف السيارات باستخدام مهاراتك الإستراتيجية، وتجنب الاصطدامات واحترس من ضباط الشرطة اليقظين. هل يمكنك فك فوضى وقوف السيارات وفتح أكبر عدد ممكن من السيارات؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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