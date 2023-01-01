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Parkmania

Parkmania

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Parkmania على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Parkmania هي لعبة ركن سيارات يمكنك من خلالها إظهار مهاراتك في القيادة. الهدف بسيط: ضع سيارتك في مكان ركن السيارة المناسب ثم أوقفها بين الخطوط. ولكن مع الانتهاء من المزيد من المستويات، تصبح الدورات أكثر وأكثر صعوبة. وإذا اصطدمت بشيء ما بسيارتك أثناء التحرك عبر الدورات، فستنتهي اللعبة! إذا كنت تتقن ركن سيارة عادية، فهناك الكثير من المركبات المختلفة التي يمكنك القيادة بها. حاول ركن حافلة مدرسية، أو شاحنة قمامة، أو سيارة ليموزين ممتدة، أو سيارة سباق! هل مهاراتك في القيادة ترقى إلى مستوى الاختبار؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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