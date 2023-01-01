Parkmania
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
الموقع الإلكتروني: poki.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Parkmania على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Parkmania هي لعبة ركن سيارات يمكنك من خلالها إظهار مهاراتك في القيادة. الهدف بسيط: ضع سيارتك في مكان ركن السيارة المناسب ثم أوقفها بين الخطوط. ولكن مع الانتهاء من المزيد من المستويات، تصبح الدورات أكثر وأكثر صعوبة. وإذا اصطدمت بشيء ما بسيارتك أثناء التحرك عبر الدورات، فستنتهي اللعبة! إذا كنت تتقن ركن سيارة عادية، فهناك الكثير من المركبات المختلفة التي يمكنك القيادة بها. حاول ركن حافلة مدرسية، أو شاحنة قمامة، أو سيارة ليموزين ممتدة، أو سيارة سباق! هل مهاراتك في القيادة ترقى إلى مستوى الاختبار؟
الموقع الإلكتروني: poki.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Parkmania. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Extreme Car Parking!
poki.com
Dubai Police Parking 2
poki.com
Just Park It 12
poki.com
Just Park It 11
poki.com
Mad Cars Racing and Crash
poki.com
Park Out
poki.com
Parking Fury 3D: Beach City
poki.com
Traffic Escape!
poki.com
Parking Fury 3D
poki.com
City Car Driving: Stunt Master
poki.com
Dead Paradise: Race Shooter
poki.com
Extreme Off Road Cars 3: Cargo
poki.com