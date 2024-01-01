Zoi: The Escape

Zoi: The Escape

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استعد للفشل في ZOI: The Escape! أنت تلعب دور Zoi، كائن فضائي صغير هبط على الأرض. وتتمثل مهمته في القفز إلى أعلى كل برج من أجل العودة إلى المنزل، ولكن القول أسهل من الفعل. من كلا الجانبين، المنصات تطير نحوك بسرعات عالية! سيكون عليك ضبط توقيت قفزاتك بشكل مثالي حتى لا تتعرض للسقوط! تكسبك كل قفزة عملات معدنية يمكنك استخدامها لشراء أشكال رائعة جديدة لـ Zoi الخاص بك. لا تثبط عزيمتك واكتشف ما إذا كان لديك ما يلزم للتغلب على جميع المستويات الـ 45 الصعبة للغاية. هل تستطيع إنقاذ زوي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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