WebCatalog
RetroGames.cc

RetroGames.cc

retrogames.cc

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RetroGames.cc على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب الألعاب القديمة من NES وSNES وGB وGBC وGBA وSEGA Genesis وClassic Arcade Games في متصفحك.

الموقع الإلكتروني: retrogames.cc

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RetroGames.cc. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Rainbow Star Pinball

Rainbow Star Pinball

poki.com

Board Game Arena

Board Game Arena

en.boardgamearena.com

Minecraft Classic

Minecraft Classic

classic.minecraft.net

Minecraft Classic

Minecraft Classic

poki.com

Footix

Footix

footix.io

Retro Bowl

Retro Bowl

poki.com

Spinball 3D

Spinball 3D

yp3d.com

Crazy Games

Crazy Games

crazygames.com

Slalom Hero

Slalom Hero

poki.com

Athletics Hero

Athletics Hero

poki.com

Paint Strike

Paint Strike

poki.com

Crossy Road

Crossy Road

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية