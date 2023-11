Retro Bowl هي لعبة كرة قدم على الطراز الأمريكي تم إنشاؤها بواسطة New Star Games. هل أنت مستعد لإدارة فريق أحلامك لتحقيق النصر؟ كن رئيسًا لامتياز NFL الخاص بك، وقم بتوسيع قائمتك، واهتم بواجباتك الصحفية لإبقاء فريقك والمشجعين سعداء. ستضمن الطرق التي لا نهاية لها لتخصيص فريقك واستراتيجيتك أن اللعبة لن تصبح متكررة أو مملة أبدًا. يمكنك أيضًا تعديل الاسم أو القميص أو موقع كل لاعب! بمساعدة الوكالة المجانية، يمكنك بسهولة تحسين أو إعادة بناء فريقك حسب رغبتك. تتمتع لعبة Retro Bowl بمزيج مثالي من التحكم والتشغيل التلقائي، لذلك لن تتمكن من التخلي عن لعبة إدارة الفريق ذات الطراز القديم الرائعة هذه! هل يمكنك اجتياز الصف واصطحاب فريقك إلى الجائزة النهائية؟ يمكن لعب لعبة Retro Bowl على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ومنذ تحديث Retro Bowl لعام 2021، أصبح من الممكن لعبها على الويب باستخدام هاتفك المحمول والكمبيوتر اللوحي! التنقل - Mouse / TrackpadSelect - تم إنشاء LMBRetro Bowl بواسطة شركة New Star Games Ltd. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!يمكن لعب Retro Bowl عبر الإنترنت و دون الاتصال بالإنترنت!نعم، يمكن لعب Retro Bowl باستخدام جهازك المحمول على Poki!في Retro Bowl، تلعب بأسلوب الهجوم وليس الدفاع. لا يعني هذا فقط أن بناء هجوم جيد أكثر أهمية من بناء دفاع جيد، بل يعني أيضًا أنه لا يوجد موقع دفاعي فردي أكثر أهمية من أي موقع دفاعي آخر. انقر على الدائرة الزرقاء أسفل اللاعب. أثناء الركض، يمكنك التحرك لأعلى ولأسفل بحركة تمرير. يمكنك تبديل الفرق في لعبة Retro Bowl. عندما تقوم بتغيير الفرق في Retro Bowl، يمكنك أن تتوقع بشكل معقول أن الفريق الذي تنتقل إليه سيكون في حالة سيئة تمامًا مثل الفريق الذي بدأت مسيرتك المهنية معه، بغض النظر عن التقييمات المعروضة لذلك الفريق. يبدأ الحد الأقصى للرواتب في Retro Bowl من 200 مليون دولار! الطريقة الأكثر أمانًا للعب Retro Bowl وألعاب أخرى مع أصدقائك على Poki.no. يمكنك لعب Retro Bowl على جهاز الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية هنا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Retro Bowl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.