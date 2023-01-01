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Football Blitz

Football Blitz

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Football Blitz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل أنت نجم كرة القدم الخاطف القادم؟ العب ضد صديق أو خذ اللعبة بين يديك وجرب جميع الأوضاع المختلفة والمجنونة في هذه اللعبة الممتعة في لعبة كرة قدم كلاسيكية. قم بالتبديل بين لاعبك الميداني وحارس المرمى للتغلب على خصمك. ضوابط: اللاعب 1 مفاتيح الأسهم - التحرك المساحة - الركلة/التدخل م - التبديل اللاعب 2 WASD - تحرك علامة التبويب - الركلة/التدخل تي - التبديل

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Football Blitz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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