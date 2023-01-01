Football Blitz

هل أنت نجم كرة القدم الخاطف القادم؟ العب ضد صديق أو خذ اللعبة بين يديك وجرب جميع الأوضاع المختلفة والمجنونة في هذه اللعبة الممتعة في لعبة كرة قدم كلاسيكية. قم بالتبديل بين لاعبك الميداني وحارس المرمى للتغلب على خصمك. ضوابط: اللاعب 1 مفاتيح الأسهم - التحرك المساحة - الركلة/التدخل م - التبديل اللاعب 2 WASD - تحرك علامة التبويب - الركلة/التدخل تي - التبديل

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