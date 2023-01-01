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Speed King

Speed King

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Speed ​​King هي لعبة أركيد فريدة من نوعها تحتوي على عناصر النظام الأساسي والألغاز. باعتبارك عضوًا سريعًا في العائلة المالكة، يحق لك تدمير كل ما هو موجود في مملكتك. مارس هذا بشكل صحيح عن طريق سحق كل صندوق تراه بطريقة سريعة. يمكنك التمرير سريعًا في أي اتجاه للاندفاع بسرعة. استمر في التمرير حول المستوى مع تجنب الأعداء والعقبات، وانتبه إلى حدود المستوى للتحرك في الاتجاه الصحيح. الحق سهلة؟ حسنًا، هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك. اقفز داخل اللعبة وأكمل كل مستوى ثم عد إلى عرشك كملك السرعة! استخدم WASD أو مفاتيح الأسهم للتحرك للأمام أو للخلف أو جنبًا إلى جنب! على الهاتف المحمول، ما عليك سوى التمرير في الاتجاه الذي تريد الذهاب إليه! تم إنشاء Speed ​​King بواسطة Martin Magni (Fancade). العب لعبة القيادة المليئة بالتحديات على Poki: Drive Mad! يمكنك لعب Speed ​​King مجانًا على Poki. يمكن لعب Speed ​​King على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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