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Monster Tracks

Monster Tracks

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Monster Tracks هي لعبة مهارة حيث يجب عليك القيادة عبر مسارات غادرة بحركات جوية. ولهذا السبب يجب عليك توخي الحذر عند الضغط على الدواسة لأن أي مناورة مكثفة بشكل خاطئ يمكن أن تقوس الشاحنة إلى الخلف، مما يؤدي إلى قلبها رأسًا على عقب. ادرس المسار بعناية وحافظ على ميل طفيف للخلف حيث أن معظم العوائق ستدفعك للأمام. اضبط سرعتك بما يتطلبه المستوى الحالي وستتمكن من إتقان هذا التحدي في وقت قصير! احترس من العوائق مثل الجسور المخددة والحصى وجذوع الأشجار وطواحين الهواء والمنحدرات وبالطبع المسطحات المائية التي ستؤدي إلى خسارة اللعبة إذا وقعت فيها. ستتاح لك الفرصة لاستخدام المتجر وترقية قوة سيارتك وقبضتها ووزنها، حتى تتمكن من مواجهة التحديات القادمة بسهولة. لا تنس مشاركة مسارات Monster مع أصدقائك ومقارنة نتائجك العالية! التوجيه للأمام - W، D، X، سهم لأعلى، سهم لليمين، نقر بالماوس، توجيه للخلف - S، A، Z، سهم لأسفل، سهم لليسار، يتم إنشاء مسارات الوحش بواسطة مارتن ماجني. العب ألعاب الآركيد الأخرى الخاصة بهم على Poki: Drive Mad وRecoil وSpeed ​​King. يمكنك لعب Monster Tracks مجانًا على Poki. يمكن تشغيل Monster Tracks على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Monster Tracks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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