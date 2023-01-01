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Breakoid

Breakoid

poki.com

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Breakoid هي نسخة جديدة من نوع لعبة Arkanoid الكلاسيكية لكسر الكتل مع رسومات ومرئيات وصوت مذهلة! جرب يدك في الوضع العادي واكتشف عدد المستويات التي يمكنك اختراقها أو اختبر الوضع اللانهائي واستخدم قدرات خاصة لتشق طريقك إلى القمة! إذا كنت جيدًا جدًا في المستويات الأصلية، فجرّب محرر المستوى وأنشئ روعة مذهلة في كسر الكتل! استخدم الماوس لتحريك المضرب من جانب إلى آخر لضرب الكرة. على الهاتف المحمول، انقر على المضرب ثم اسحب على الشاشة للتنقل! تم إنشاء Breakoid بواسطة Supernice.Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Breakoid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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