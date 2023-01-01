Udder هي لعبة جري لا نهاية لها تحت عنوان البقرة، تم إنشاؤها بواسطة Esthetician Labs. استعد للعب في Udder على Poki! انظر إلى أي مدى يمكن لبقرتك الركض دون السقوط. إنه جنون الضرع أن تضطر إلى الحفاظ على توازنك بينما تجري البقرة بشكل أسرع وأسرع. العب Udder في متصفحك وحقق درجة عالية جديدة. كلما تقدمت أكثر، زادت مكافأتك في Udder على Poki. الضوابط: أي مفتاح - RunAbout the Creator: Udder تم إنشاؤه بواسطة Esthetician Labs، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. هم أيضًا منشئو Crazy Platez.

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