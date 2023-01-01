Fox Adventurer هي لعبة منصات تم إنشاؤها بواسطة Mini Duck Games. ساعد السيد فوكس في جمع كل الأحجار الكريمة الثمينة في الغابة السحرية! يسير السيد فوكس دائمًا في اتجاه واحد حتى يصطدم بالحائط، وفي هذه الحالة يستدير ويستمر في المشي. مع أخذ هذا بعين الاعتبار، شق طريقك إلى الغابة وابدأ في التجميع! اقفز لتجنب الأشباح والمسامير والأعداء أثناء التبديل بين النهار والليل لفتح المسارات المخفية. يمكنك أيضًا استنساخ نفسك للوصول إلى مساحات أعلى عندما تكون عالقًا! هل أنت مستعد لمغامرة سحرية لا مثيل لها؟ القفز - VSwitch بين النهار والليل - ZClone - CRemove Copy - تم إنشاء XFox Adventurer بواسطة Mini Duck Games. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Street Ball Jam وRabbit Samurai وdoctor-acorn وPenalty Superstar وDoctor Teeth.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fox Adventurer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.