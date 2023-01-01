WebCatalog
Fox Adventurer

Fox Adventurer

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fox Adventurer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Fox Adventurer هي لعبة منصات تم إنشاؤها بواسطة Mini Duck Games. ساعد السيد فوكس في جمع كل الأحجار الكريمة الثمينة في الغابة السحرية! يسير السيد فوكس دائمًا في اتجاه واحد حتى يصطدم بالحائط، وفي هذه الحالة يستدير ويستمر في المشي. مع أخذ هذا بعين الاعتبار، شق طريقك إلى الغابة وابدأ في التجميع! اقفز لتجنب الأشباح والمسامير والأعداء أثناء التبديل بين النهار والليل لفتح المسارات المخفية. يمكنك أيضًا استنساخ نفسك للوصول إلى مساحات أعلى عندما تكون عالقًا! هل أنت مستعد لمغامرة سحرية لا مثيل لها؟ القفز - VSwitch بين النهار والليل - ZClone - CRemove Copy - تم إنشاء XFox Adventurer بواسطة Mini Duck Games. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Street Ball Jam وRabbit Samurai وdoctor-acorn وPenalty Superstar وDoctor Teeth.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fox Adventurer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Doctor Acorn 3

Doctor Acorn 3

poki.com

Rabbit Samurai 2

Rabbit Samurai 2

poki.com

Icy Purple Head 2

Icy Purple Head 2

poki.com

Doctor Teeth 2

Doctor Teeth 2

poki.com

Graffiti Time

Graffiti Time

poki.com

Doctor Acorn 2

Doctor Acorn 2

poki.com

Boss Level Shootout

Boss Level Shootout

poki.com

Street Ball Jam

Street Ball Jam

poki.com

Rabbit Samurai

Rabbit Samurai

poki.com

Doctor Teeth

Doctor Teeth

poki.com

Duck Life Adventure (Demo)

Duck Life Adventure (Demo)

poki.com

Duck Life 2

Duck Life 2

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية