يتيح لك اختبار Cps اختبار سرعة إصبعك على الماوس لتحديد مدى سرعة النقر على زر الماوس.

الموقع الإلكتروني: cpstest.org

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