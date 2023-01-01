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Lines to Fill

Lines to Fill

poki.com

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Lines tofill هي لعبة تفكير حيث تقوم برسم خطوط لإكمال شكل اللغز المحدد. ما عليك سوى سحب إحدى الكتل الملونة باستخدام إصبعك أو زر الماوس الأيسر، وتأكد من عدم وجود نقاط فارغة متبقية. نظرًا لأن اللعبة ليس لها حدود زمنية ولا توجد طريقة للخسارة، فيمكنك الاستمتاع بهذه التجربة الخالية من التوتر والمكتملة بمئات المستويات الفريدة على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك. هل يمكنك تخصيص بعض الوقت وإنهاء كل مستوى؟ املأ الأشكال - اسحب إحدى الكتل الملونة باستخدام إصبعك أو زر الماوس الأيسر. تم إنشاء الخطوط المراد ملؤها بواسطة KEK Games. لديهم ألعاب ألغاز أخرى على Poki: Rhomb وUnpuzzle وUnpuzzleR وUnpuzzleXLines to fill يمكن لعبها على سطح المكتب وعلى هاتفك المحمول مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lines to Fill. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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