Hospital Stories: Doctor Soccer هي لعبة محاكاة مضحكة حيث تعمل في مستوصف فريق كرة القدم وتجري عمليات على أعضاء فريقك. هل أردت دائمًا أن تصبح طبيبًا مجنونًا؟ ثم انتقل إلى هذه اللعبة واستمتع بالسلسلة السخيفة من الألعاب المصغرة حيث سيتعين عليك التعامل مع الحالات الطبية الفائقة لفريق غريب الأطوار وأحبائهم. تصحيح الجروح، وإزالة الأشياء، وفرقع حب الشباب، وضرب الندبات بالنقانق (؟) والمزيد. هل ستكون قادرًا على إنهاء جميع المستويات؟ لم يتم اختراق قسم أبقراط إلى هذا الحد من قبل. استخدم الماوس أو إصبعك للتفاعل مع المريض أو استخدم أيًا من الأدوات الطبية. قصص المستشفيات: تم إنشاء Doctor Soccer بواسطة WeDoYouPlay. العب ألعابهم الإبداعية والمسلية الأخرى على Poki: Hospital-Series-doctor-rugby وNonogram وWords Emoji وSugar Eyes. يمكنك لعب Hospital Stories: Doctor Soccer على متصفحك أو على الهاتف المحمول دون تثبيت أو تنزيل أي شيء مجانًا على Poki.

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