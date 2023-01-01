Arrow Pathway هي لعبة ألغاز منصة تتحداك لتوجيه الشخصية إلى المخرج! في هذه المغامرة الفريدة، بدلًا من التحكم المباشر في حركات الشخصيات، فإن هدفك هو إنشاء مسارات لهم ليتبعوها من خلال وضع أسهم الاتجاهات على المنصة. عالقة على المستوى؟ لا مشكلة! تتوفر تلميحات لتوضيح كيفية إكمال كل مستوى. هل يمكنك قيادة الشخصية إلى النجاح؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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