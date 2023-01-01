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Arrow Pathway

Arrow Pathway

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Arrow Pathway على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Arrow Pathway هي لعبة ألغاز منصة تتحداك لتوجيه الشخصية إلى المخرج! في هذه المغامرة الفريدة، بدلًا من التحكم المباشر في حركات الشخصيات، فإن هدفك هو إنشاء مسارات لهم ليتبعوها من خلال وضع أسهم الاتجاهات على المنصة. عالقة على المستوى؟ لا مشكلة! تتوفر تلميحات لتوضيح كيفية إكمال كل مستوى. هل يمكنك قيادة الشخصية إلى النجاح؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Arrow Pathway. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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