تنافس مع الأصدقاء أو بمفردك في القتال المصمم. قم ببناء القواعد وقواعد الغارة - كوّن فرقًا وفرق غارة. خيالك. هو الحد لكيفية اللعب.

الموقع الإلكتروني: sploop.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sploop.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.