Tribals.io هي لعبة بقاء متعددة اللاعبين للمتصفح من منظور الشخص الأول. استكشف الأرض، وابدأ العشائر مع الأصدقاء، وقم بمداهمة القواعد.

الموقع الإلكتروني: tribals.io

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