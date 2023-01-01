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Mutazone

Mutazone

poki.com

اللعب على الويب

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Mutazone هي لعبة مغامرات وحركة حيث سيكون عليك البقاء على قيد الحياة أمام موجات الزومبي، والمتحولين، والمخلوقات الأخرى التي تهاجمك. تحكم في الناجي الخاص بك، والذي يمكنك تخصيصه باستخدام ملابس وتسريحات شعر وحيوانات أليفة وأسلحة مختلفة. تطلق بنادقك النار تلقائيا، لذا فالأمر متروك لك للتجول في المنطقة ومهاجمة أكبر عدد ممكن من الوحوش أثناء محاولتك الهروب من قبضتهم. سوف تكتسب سلايمًا أخضر وترتفع مستواك بينما تقضي على عدد لا يحصى من أعدائك، على غرار ألعاب روغ لايت وألعاب لعب الأدوار الأخرى. بمجرد جمع ما يكفي من المادة اللزجة، يمكنك فتح قوة عشوائية ستغير طريقة لعبك باللعبة. اختر نوع الطاقة التي ستتلقاها لأنها ستكون لها عواقب. قم بوضع إستراتيجية لتطوير بطلك وتأكد من اختيار أفضل القوى فقط لمساعدتك طوال الليل. هناك قوى مثل الشفاء، وزيادة قوة الهجوم، وتوسيع نطاق الإصابة، وحتى الأسلحة المثيرة مثل الصواريخ الموجهة والليزر! تأكد من التقاط الصناديق لفتح جوائز مذهلة! هل يمكنك البقاء على قيد الحياة ضد جحافل الموتى الأحياء في موتازون؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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