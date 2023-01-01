هل تعتقد أن المشي سهل؟ استعد للتحدي في لعبة Daddy Long Legs عبر الإنترنت على Poki! الهدف بسيط: اجعل الأب (أو الحصان) يمشي لأقصى ما تستطيع. اربح العملات المعدنية والحزم لفتح ملابس جديدة لتتمتع بالأناقة والرشاقة. من المؤكد أن Daddy Long Legs on Poki سيبقيك مستمتعًا بنباتات الوجه الواقعية واللعب المضحك. تعرف على المدى الذي يمكنك الوصول إليه في لعبة Daddy Long Legs عبر الإنترنت. الضوابط: الفضاء - المشي

الموقع الإلكتروني: poki.com

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