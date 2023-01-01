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Daddy Long Legs

Daddy Long Legs

poki.com

اللعب على الويب

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هل تعتقد أن المشي سهل؟ استعد للتحدي في لعبة Daddy Long Legs عبر الإنترنت على Poki! الهدف بسيط: اجعل الأب (أو الحصان) يمشي لأقصى ما تستطيع. اربح العملات المعدنية والحزم لفتح ملابس جديدة لتتمتع بالأناقة والرشاقة. من المؤكد أن Daddy Long Legs on Poki سيبقيك مستمتعًا بنباتات الوجه الواقعية واللعب المضحك. تعرف على المدى الذي يمكنك الوصول إليه في لعبة Daddy Long Legs عبر الإنترنت. الضوابط: الفضاء - المشي

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Daddy Long Legs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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