Day of Meat: Radiation هي لعبة دفاع عن البرج خاملة تدور حول البقاء على قيد الحياة في أرض قاحلة بعد نهاية العالم. بعد أن تم تدمير الكوكب بسبب حدث يوم القيامة، بدأت الوحوش المشعة في إحداث الفوضى. من واجبك حماية نفسك وقاعدتك من موجات الوحوش المخيفة التي تهاجمك. ستطلق قاعدتك النار تلقائيًا على كل عدو، لكن مهمتك هي البحث عن القاعدة وترقيتها بكفاءة دون أن تطغى عليك الجحافل. اكتشاف وترقية الأسلحة والمرافق والمقذوفات الجديدة وتجديد الصحة والقوى الفريدة المدهشة وغير ذلك الكثير! انتبه إلى حقيقة أن الترقيات التي تطبقها في المختبر ستكون دائمة. لذا، حافظ على توازن جيد بين البحث في الوقت الفعلي وترقيات المختبر، وتأكد من تسريع اللعبة كلما لزم الأمر. لا تنس مشاركتها مع أصدقائك لمعرفة من يمكنه البقاء على قيد الحياة لفترة أطول! انقر أو اضغط على ترقية في الجزء السفلي من شاشتك. إذا كان الزر باللون الأخضر، فهذا يعني أن لديك الأموال الكافية للبحث عنه. إذا كان لونه أحمر، فأنت بحاجة إلى حفظ المزيد. تم إنشاء Day of Meat بواسطة Lampogolovii. العب لعبة إطلاق النار الخاملة الأخرى على Poki: Day of Meat! يمكنك لعب Day of Meat: Radiation مجانًا على Poki. يمكن لعب Day of Meat: Radiation على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Day of Meat: Radiation. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.