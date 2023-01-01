Day of Meat هي لعبة دفاع عن البرج خاملة تم إنشاؤها بواسطة Lampogolovii. لقد ضرب مذنب غامض الكوكب للتو، وبدأت الوحوش المتعطشة للدماء في الظهور بالصدفة. لذا استعد واستعد لحماية نفسك من موجات الوحوش المخيفة التي تهاجمك. سيتولى بطلنا مهمة إطلاق النار أثناء إدارة الدفاعات. اكتشاف وترقية الأسلحة والمرافق والمقذوفات الجديدة وتجديد الصحة والقوى الفريدة المدهشة وغير ذلك الكثير! انتبه إلى حقيقة أن الترقيات التي تطبقها في المختبر ستكون دائمة. نصيحة احترافية: يمكنك استخدام زر التبديل الموجود أعلى اليسار لتسريع اللعبة! العالم يحتاج إليك، لذا استعد للبحث والتطهير! انقر أو اضغط على ترقية في الجزء السفلي من شاشتك للبحث عنها. إذا كان الزر باللون الأخضر، فهذا يعني أن لديك الأموال الكافية للبحث عنه. إذا كان اللون أحمر، فأنت بحاجة إلى حفظ المزيد. ستتولى اللعبة عملية إطلاق النار نيابةً عنك. تم إنشاء Day of Meat بواسطة Lampogolovii. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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