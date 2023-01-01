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bonk.io

bonk.io

bonk.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من bonk.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Bonk هي لعبة فيزيائية متعددة اللاعبين، يمكنها لعب ما يصل إلى ثمانية لاعبين في وقت واحد. ادفع خصومك بعيدًا عن حافة المستوى، وسيفوز آخر رجل صامد! قاتل أصدقائك أو أي شخص من أي مكان في العالم في آخر مباراة صامدة أو مباريات جماعية. Bonk.io هي لعبة استراتيجية بالإضافة إلى المهارات الخام، ضع نفسك بعناية، وتفادي الاصطدام القادم يمكن أن يكون بنفس فعالية تحطيم أعدائك! استخدم مفاتيح الأسهم للتحرك، واضغط مع الاستمرار على X لتجعل نفسك أثقل. عندما تكون ثقيلًا، يكون لديك زخم أكبر بكثير، لذلك ستضرب الأعداء بشكل أكبر، وسيكون من الصعب عليك الدفع. لكنك ستكون أيضًا أقل قدرة على المناورة! استخدم محرر المستوى داخل اللعبة لإنشاء خرائطك الخاصة بسهولة، ثم العب عليها! العب على مئات الملايين من الخرائط المخصصة التي أنشأها المجتمع، وقم بتحميل خرائطك الخاصة ليلعب عليها الآخرون. استخدم ميزة التشغيل السريع للدخول بسرعة إلى اللعبة، أو قم بإنشاء ألعاب مخصصة وإعدادها كيفما تشاء. يتم تحديث Bonkio باستمرار بميزات وتحسينات جديدة، لذا تحقق مرة أخرى كثيرًا! والأهم من ذلك كله، والمتعة!

الموقع الإلكتروني: bonk.io

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