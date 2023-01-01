Bonk هي لعبة فيزيائية متعددة اللاعبين، يمكنها لعب ما يصل إلى ثمانية لاعبين في وقت واحد. ادفع خصومك بعيدًا عن حافة المستوى، وسيفوز آخر رجل صامد! قاتل أصدقائك أو أي شخص من أي مكان في العالم في آخر مباراة صامدة أو مباريات جماعية. Bonk.io هي لعبة استراتيجية بالإضافة إلى المهارات الخام، ضع نفسك بعناية، وتفادي الاصطدام القادم يمكن أن يكون بنفس فعالية تحطيم أعدائك! استخدم مفاتيح الأسهم للتحرك، واضغط مع الاستمرار على X لتجعل نفسك أثقل. عندما تكون ثقيلًا، يكون لديك زخم أكبر بكثير، لذلك ستضرب الأعداء بشكل أكبر، وسيكون من الصعب عليك الدفع. لكنك ستكون أيضًا أقل قدرة على المناورة! استخدم محرر المستوى داخل اللعبة لإنشاء خرائطك الخاصة بسهولة، ثم العب عليها! العب على مئات الملايين من الخرائط المخصصة التي أنشأها المجتمع، وقم بتحميل خرائطك الخاصة ليلعب عليها الآخرون. استخدم ميزة التشغيل السريع للدخول بسرعة إلى اللعبة، أو قم بإنشاء ألعاب مخصصة وإعدادها كيفما تشاء. يتم تحديث Bonkio باستمرار بميزات وتحسينات جديدة، لذا تحقق مرة أخرى كثيرًا! والأهم من ذلك كله، والمتعة!

الموقع الإلكتروني: bonk.io

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