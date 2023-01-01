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Flip Bros

Flip Bros

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flip Bros على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Flip Bros هي لعبة منصة مضحكة حيث يمكنك القضاء على أعدائك من خلال إطلاق نفسك عليهم! كل ما عليك فعله هو القفز والتدوير وإطلاق النار على نفسك في الوقت المناسب. مفتاح النجاح هو الحفاظ على زخمك واغتنام اللحظة المثالية! يبدو بسيطا، أليس كذلك؟ كن حذرًا من جميع أنواع العوائق التي قد تؤذيك أو توقفك. دعونا نقلب معا!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flip Bros. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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