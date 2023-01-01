Flip Bros هي لعبة منصة مضحكة حيث يمكنك القضاء على أعدائك من خلال إطلاق نفسك عليهم! كل ما عليك فعله هو القفز والتدوير وإطلاق النار على نفسك في الوقت المناسب. مفتاح النجاح هو الحفاظ على زخمك واغتنام اللحظة المثالية! يبدو بسيطا، أليس كذلك؟ كن حذرًا من جميع أنواع العوائق التي قد تؤذيك أو توقفك. دعونا نقلب معا!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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