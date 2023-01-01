WebCatalog
JollyWorld

JollyWorld

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JollyWorld على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

JollyWorld هي لعبة رياضية من نوع Sandbox تم إنشاؤها بواسطة Terminarch Games. احصل على دراجتك المفضلة، واقفز إلى أحد المستويات العديدة التي أنشأها المستخدمون، وانغمس في عوالم فريدة مليئة بالإثارة ومليئة بالمخاطر والمفاجآت! أنت تحت رحمة قواعد الفيزياء، وعليك الالتزام بها بعناية إذا كنت تريد البقاء على قيد الحياة. حافظ على توازنك على الدراجة، أو اركب أو اقفز فوق العوائق دون أن تتأذى. سيكون لديك أيضًا أدوات مثل الخطاف أو Skippyball لمساعدتك على طول الطريق. يختلف كل مستوى من حيث المساحة والعقبات والأهداف، لذا فإن JollyWorld تشبه مائة لعبة مختلفة جميعها مجمعة في لعبة واحدة! لا تنس تغيير الصورة الرمزية الخاصة بك، واستكشاف المستويات التي أنشأها اللاعبون الآخرون والتصويت عليها، وتجربة المحرر لإنشاء مستواك الخاص! انقر فوق الزر "تشغيل" في القائمة الرئيسية، ثم حدد أحد المستويات التي ستظهر بعد ذلك .Ride - WASD أو مفاتيح الأسهم - القفز - ZTurn حوالي - تم إنشاء Space barJollyWorld بواسطة Terminarch Games. العب ألعابهم الأخرى التي تسبب الإدمان على Poki: Sushi Party وMechabots وSlime Maker وScary Maze

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JollyWorld. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Swingo

Swingo

poki.com

Noob Hook

Noob Hook

poki.com

Blumgi Slime

Blumgi Slime

poki.com

Stickman Parkour 2: Lucky Block

Stickman Parkour 2: Lucky Block

poki.com

Fury Bike Rider

Fury Bike Rider

poki.com

Sushi Party

Sushi Party

poki.com

Jumphobia

Jumphobia

poki.com

Rabbit Samurai

Rabbit Samurai

poki.com

Stickman Parkour Skyland

Stickman Parkour Skyland

poki.com

Stickman Bike

Stickman Bike

poki.com

Daily Dadish

Daily Dadish

poki.com

Jump Around

Jump Around

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية