JollyWorld هي لعبة رياضية من نوع Sandbox تم إنشاؤها بواسطة Terminarch Games. احصل على دراجتك المفضلة، واقفز إلى أحد المستويات العديدة التي أنشأها المستخدمون، وانغمس في عوالم فريدة مليئة بالإثارة ومليئة بالمخاطر والمفاجآت! أنت تحت رحمة قواعد الفيزياء، وعليك الالتزام بها بعناية إذا كنت تريد البقاء على قيد الحياة. حافظ على توازنك على الدراجة، أو اركب أو اقفز فوق العوائق دون أن تتأذى. سيكون لديك أيضًا أدوات مثل الخطاف أو Skippyball لمساعدتك على طول الطريق. يختلف كل مستوى من حيث المساحة والعقبات والأهداف، لذا فإن JollyWorld تشبه مائة لعبة مختلفة جميعها مجمعة في لعبة واحدة! لا تنس تغيير الصورة الرمزية الخاصة بك، واستكشاف المستويات التي أنشأها اللاعبون الآخرون والتصويت عليها، وتجربة المحرر لإنشاء مستواك الخاص! انقر فوق الزر "تشغيل" في القائمة الرئيسية، ثم حدد أحد المستويات التي ستظهر بعد ذلك .Ride - WASD أو مفاتيح الأسهم - القفز - ZTurn حوالي - تم إنشاء Space barJollyWorld بواسطة Terminarch Games. العب ألعابهم الأخرى التي تسبب الإدمان على Poki: Sushi Party وMechabots وSlime Maker وScary Maze

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