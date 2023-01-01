Sushi Party هي لعبة ثعبان بأسلوب Kawaii. أنت في ساحة مع ثعابين أخرى والهدف هو جعلها تصطدم بك. كلما تناول ثعبانك المزيد من السوشي، كلما زاد حجمه. يعتمد سوشي سنيك على كاواي، وهي ثقافة الجاذبية اليابانية. قد تكون هذه الثعابين من بين أجمل الثعابين التي ستراها على الإطلاق! المؤشر - تحرك LMB - تسريع لعبة Terminarch Games هي عبارة عن تعاون بين مطورين مقرهما في هولندا. لقد اعتادوا على تطوير ألعاب الفلاش، ولكن بما أن تلك الحقبة قد اقتربت من نهايتها، فقد قرروا الانتقال إلى تطويرات HTML5، مع ارتباطات قوية بعالم الفلاش. لقد قاموا أيضًا بإنشاء JollyWorld وScary Maze وSlime Maker.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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