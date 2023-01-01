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Jelly Venture

Jelly Venture

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Jelly Venture هي لعبة منصات تلعب فيها دور شخص متغير الشكل يريد لم شمله مع كلبه. لديك القدرة على تحويل نفسك إلى هلام وحمل نفسك وقتما تشاء. سيتم تشغيل شخصيتك تلقائيًا للأمام، ويجب عليك سحب إصبعك أو مؤشر الماوس عبر منطقة اللعب، ثم تحريره للقفز والتمسك بالسطح. لديك أيضًا القدرة على الضغط عبر الفتحات والأنفاق الضيقة جدًا. ولكن مع القوة العظيمة تأتي مسؤولية كبيرة، وقد تجد نفسك في بعض المواقف الصعبة إذا لم تكن حذرًا! لتتمكن من النزول من منصة كنت عالقًا بها، عليك أن ترمي نفسك من المنصة وتهبط على منصة أخرى آمنة. تجنب المسامير، والفخاخ، والمياه، وغيرها من المخاطر البيئية. اجمع العملات المعدنية والنجوم حتى تتمكن من إنفاقها على الأشكال الرائعة وخيارات التخصيص. هناك عوالم مختلفة مختلفة مع إحساسها الفريد بالجو البصري. هل أنت مستعد لاستكشاف كل عالم في Jelly Venture؟ تم إنشاء Jelly Venture بواسطة شركة Terminarch Games. لديهم ألعاب أركيد ممتعة أخرى وألعاب مهارات متعددة اللاعبين على Poki: JollyWorld، وsushi-party، وMechabots، وScary Maze، وSlime Maker. يتيح لك Jelly Venture التحكم في Youtuber Jelly بينما يشرع في مهمة لم شمله مع جروه الرائع Nala. اطلع على أحدث منشوراته وتغريداته وموسيقاه. يمكنك لعب Jelly Venture مجانًا على Poki. ويمكن لعب Jelly Venture على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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