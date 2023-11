Snake vs Worms هي لعبة .io حيث تحاول أن تصبح أكبر ثعبان في ساحة متعددة اللاعبين من خلال تناول البيتزا والبرغر والشوكولاتة والعديد من الوجبات الخفيفة والمشروبات الأخرى. ستبدأ كثعبان منزلق صغير، ويجب أن تأكل كل ما تستطيع أن تأكله مع تجنب أن تؤكل بنفسك. التهم كل شيء بما في ذلك بقايا ثعابين اللاعبين الآخرين لتكون الأكبر! تموت إذا اصطدم رأسك بثعبان آخر، لذا تأكد من عدم لمس رأس ثعبان آخر أبدًا - حاول أن تجعله يضربك بدلاً من ذلك. يمكنك استخدام التعزيز للتحرك بسرعة أمام الثعابين الأخرى للقيام بذلك. لا تنس زيارة صفحات المتجر أو Lucky Wheel حيث يمكنك فتح العديد من أشكال الثعابين والخلفية الرائعة، وحتى إنشاء مظهر خاص بك! لا تتردد في استخدام خيار "البدء بشكل أكبر" إذا كنت تريد تخطي مرحلة حديثي الولادة. هل لديك الرغبة اللازمة للوصول إلى قمة لوحة المتصدرين في Snake vs Worms؟ التحرك - تحريك المؤشر أو WASD أو مفاتيح الأسهم التسريع - تم إنشاء النقر بالماوس الأيسر أو شريط المسافة أو ShiftSnake vs Worms بواسطة CrioDev. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Javelin Fighting وSnake.is MLG Editionيمكنك لعب Snake vs Worms مجانًا على Poki. يمكن لعب Snake vs Worms على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

