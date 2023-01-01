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Daily Dadish

Daily Dadish

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Daily Dadish هي لعبة منصة حيث تلعب دور والد الفجل المسؤول عن العثور على أطفالك. اقفز وتجاوز العقبات التي تحول دون لم شملك مع أطفالك مهما كانت التكلفة. ما يجعل هذه اللعبة مميزة للغاية هو حقيقة أنك ستجد مستوى مختلفًا كل يوم على عكس ألعاب Dadish السابقة. هناك 365 مستوى مصنوع يدويًا بشكل فريد والعديد من المفاجآت في انتظارك لاستكشافها. مع 10 شخصيات قابلة للفتح والموسيقى التصويرية المميزة للسلسلة، لن تشعر بالملل أبدًا من لعب هذه اللعبة. هل أنت مستعد لمغامرة أب تدوم لمدة عام كامل؟ التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم - القفز - Space barDaily Dadish تم إنشاؤه بواسطة Thomas K. Young، وهو مطور ألعاب مقره في نيوزيلندا. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Dadish وDadish 2 وDadish 3 وFowlst وSuper Fowlst وSuper Fowlst 2يمكنك لعب Daily Dadish مجانًا على Poki. يمكن لعب Daily Dadish على الكمبيوتر والهاتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Daily Dadish. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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