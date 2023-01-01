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RunMan: Race Around the World

RunMan: Race Around the World

poki.com

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RunMan: Racearound the World هي لعبة منصة حيث يتعين عليك بصفتك أسرع رجل متسابق في العالم أن تثبت نفسك من خلال الاستمرار في الجري! ما عليك سوى الركض نحو النهاية والتغلب على أي عقبات تعترض طريقك. تذكر أن تبني الزخم للتشغيل بشكل أسرع! الجري سهل وممتع! دعونا نستمتع بالجري الآن!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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