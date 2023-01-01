Goodgame Empire هي لعبة إستراتيجية مثيرة للإعجاب وغنية بالرسومات على الإنترنت من أوروبا، والتي تمكنك من بناء مملكتك الخاصة في العصور الوسطى في المتصفح. إذا كنت قد لعبت ألعاب السيم (أو ألعاب الله) من قبل، فستكون الفكرة مألوفة لك.

الموقع الإلكتروني: empire.goodgamestudios.com

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