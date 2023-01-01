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Goodgame Empire

Goodgame Empire

empire.goodgamestudios.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Goodgame Empire هي لعبة إستراتيجية مثيرة للإعجاب وغنية بالرسومات على الإنترنت من أوروبا، والتي تمكنك من بناء مملكتك الخاصة في العصور الوسطى في المتصفح. إذا كنت قد لعبت ألعاب السيم (أو ألعاب الله) من قبل، فستكون الفكرة مألوفة لك.

الموقع الإلكتروني: empire.goodgamestudios.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Goodgame Empire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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