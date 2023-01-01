Battle for the Galaxy

أطلق العنان لـ Annihilator 9000 في معركة المجرة! تضعك هذه اللعبة الإستراتيجية كقائد. بدءًا من Starport، يجب عليك بناء مرافق لتوسيع إمبراطوريتك. استغل القوة من البلورات، وقم بتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وقم بتدريب جيش قاتل!

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