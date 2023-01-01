WebCatalog
Battle for the Galaxy

Battle for the Galaxy

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Battle for the Galaxy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أطلق العنان لـ Annihilator 9000 في معركة المجرة! تضعك هذه اللعبة الإستراتيجية كقائد. بدءًا من Starport، يجب عليك بناء مرافق لتوسيع إمبراطوريتك. استغل القوة من البلورات، وقم بتطوير التكنولوجيا المتقدمة، وقم بتدريب جيش قاتل!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Battle for the Galaxy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Nova Empire: Space Commander Battles in Galaxy War

Nova Empire: Space Commander Battles in Galaxy War

now.gg

Evony

Evony

evony.com

Empire Four Kingdoms

Empire Four Kingdoms

empire.goodgamestudios.com

Battle Warship: Naval Empire

Battle Warship: Naval Empire

now.gg

1v1Battle

1v1Battle

play.1v1battle.com

Tank Battle War Commander

Tank Battle War Commander

poki.com

Galaxy Survivor 3D: Back Home

Galaxy Survivor 3D: Back Home

now.gg

Stickman Army: Team Battle

Stickman Army: Team Battle

poki.com

Goodgame Empire

Goodgame Empire

empire.goodgamestudios.com

Merge to Battle

Merge to Battle

now.gg

Stickman Army: Team Battle

Stickman Army: Team Battle

now.gg

Battle Strategy: Tower Defense

Battle Strategy: Tower Defense

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية