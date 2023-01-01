بعد إصابة الخلية الأم بالعدوى، تجتمع الخلايا المحلية لتدمير جميع الخلايا المصابة! Nano War هي لعبة إستراتيجية، حيث يتعين عليك، للفوز، التقاط جميع الخلايا المصابة وتحويلها إلى اللون الأزرق! قم بالتقاط الخلايا المحايدة أولاً لبناء قوتك قبل مهاجمة الخلايا المصابة للفوز! هل يمكنك إزالة جميع الخلايا السيئة من الجسم لاستعادة التوازن؟ حرك مؤشر الماوس واسحب خطًا من خلية إلى أخرى لإرسال الخلايا. تم إنشاء Nano War بواسطة Okashi Games. ألق نظرة على لعبتهم الأخرى على Poki: MicroWars! يمكنك لعب Nano War مجانًا على PokiNano War، كما يمكنك لعبها على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية

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