Barbershop Inc. هي لعبة خاملة حيث تقوم بإدارة محل الحلاقة الخاص بك. عليك أن تبدأ بكرسي واحد، يمكنك من خلاله تنمية إمبراطورية صالون الحلاقة الخاصة بك. ابدأ بترقية الكرسي والمقص والمشط لكسب المزيد من المال مقابل كل قصة شعر. إذا قمت بما يكفي، يمكنك شراء كرسي إضافي! افتح قصات شعر جديدة لعملائك، وقم بتعيين مدير لجذب المزيد من الأشخاص إلى متجرك، واستمر في النمو. بمجرد حصولك على ما يكفي من المال، يمكنك الخروج وفتح متجر جديد! تم إنشاء شركة Barbershop Inc. بواسطة Zonda Creative Studio، وهذه هي لعبتهم الثانية على Poki بعد إطلاق لعبة Crane-Madness!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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