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Barbershop Inc.

Barbershop Inc.

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Barbershop Inc. على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Barbershop Inc. هي لعبة خاملة حيث تقوم بإدارة محل الحلاقة الخاص بك. عليك أن تبدأ بكرسي واحد، يمكنك من خلاله تنمية إمبراطورية صالون الحلاقة الخاصة بك. ابدأ بترقية الكرسي والمقص والمشط لكسب المزيد من المال مقابل كل قصة شعر. إذا قمت بما يكفي، يمكنك شراء كرسي إضافي! افتح قصات شعر جديدة لعملائك، وقم بتعيين مدير لجذب المزيد من الأشخاص إلى متجرك، واستمر في النمو. بمجرد حصولك على ما يكفي من المال، يمكنك الخروج وفتح متجر جديد! تم إنشاء شركة Barbershop Inc. بواسطة Zonda Creative Studio، وهذه هي لعبتهم الثانية على Poki بعد إطلاق لعبة Crane-Madness!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Barbershop Inc.. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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