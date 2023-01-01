في لعبة المتصفح Gladiatus، تنتظرك حياة قتالية في ذروة إمبراطورية روما. حارب عددًا كبيرًا من المعارضين في الحملات الاستكشافية وتغلب على مخاطر الزنزانات. ابحث عن حلفاء للمعركة من أجل المجد والشرف في الساحات.

الموقع الإلكتروني: lobby.gladiatus.gameforge.com

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