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Gladiatus

Gladiatus

lobby.gladiatus.gameforge.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gladiatus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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في لعبة المتصفح Gladiatus، تنتظرك حياة قتالية في ذروة إمبراطورية روما. حارب عددًا كبيرًا من المعارضين في الحملات الاستكشافية وتغلب على مخاطر الزنزانات. ابحث عن حلفاء للمعركة من أجل المجد والشرف في الساحات.

الموقع الإلكتروني: lobby.gladiatus.gameforge.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gladiatus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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