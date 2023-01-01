Crowded City (Crowd City IO)

Crowded City هي لعبة تدور حول مدينة مليئة بالناس الفارغين. يجب عليك تحويلها إلى اللون الخاص بك وتشكيل أكبر مجموعة. إذا صادفت مجموعات أخرى أصغر حجمًا، فيمكنك تحويلها للانضمام إلى مجموعتك! في النهاية، تريد أن يكون لديك أكبر مجموعة، لذا احذر من أن تتحول إلى لون شخص آخر...عناصر التحكم: التجول - المؤشر/النقر

الموقع الإلكتروني: poki.com

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