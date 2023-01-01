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Crowded City (Crowd City IO)

Crowded City (Crowd City IO)

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crowded City (Crowd City IO) على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Crowded City هي لعبة تدور حول مدينة مليئة بالناس الفارغين. يجب عليك تحويلها إلى اللون الخاص بك وتشكيل أكبر مجموعة. إذا صادفت مجموعات أخرى أصغر حجمًا، فيمكنك تحويلها للانضمام إلى مجموعتك! في النهاية، تريد أن يكون لديك أكبر مجموعة، لذا احذر من أن تتحول إلى لون شخص آخر...عناصر التحكم: التجول - المؤشر/النقر

الموقع الإلكتروني: poki.com

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